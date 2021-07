Katia Aveiro, irmã do futebolista português Cristiano Ronaldo, está internada no Hospital Doutor Nélio Mendonça, no Funchal, após ter contraído covid-19.

Numa mensagem na rede social Instagram, Katia Aveiro refere que está infetada desde 17 de julho e que ficou em isolamento alguns dias e que o estado de saúde piorou desde a passada sexta-feira, dia 23, tendo depois sido internada.

Katia assegurou ainda que os vídeos que publicou em data posterior à infeção foram filmados antes de ter sido contagiada.