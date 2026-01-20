MF Mundo
VÍDEO: homem incendeia estátua de Cristiano Ronaldo no Funchal
Vídeo foi publicado pelo próprio nas redes sociais
Um homem filmou-se a atear fogo à estátua de Cristiano Ronaldo, no Funchal.
«Zaino.tcc.filipe», como está identificado no Instagram, mostrou-se a lançar fogo sobre a estátua do internacional português, que se encontra junto ao Museu CR7. O vídeo foi publicado pelo utilizador na rede social, esta terça-feira.
O homem regou a estátua com um líquido inflamável, antes de atear fogo, com recurso a um isqueiro. Depois, colocou música numa coluna e protagonizou uma dança em frente à estátua, enquanto as chamas se extinguiam.
A PSP da Madeira procura identificar o suspeito deste ato de vandalismo, que será conhecido por episódios semelhantes.
