Há mais duas pessoas infetadas com coronavírus no Porto, confirmou a Direção-Geral de Saúde esta quinta-feira. Com estes dois casos, sobre os quais pode ler mais no site da TVI24, sobe para oito o número de doentes com o COVID-19.

Uma das pessoas é um homem de 50 anos, que veio de Itália e que está internado no Centro Hospitalar Universitário de São João, clinicamente estável. A outra é um homem de 49 anos que está igualmente no mesmo hospital e também estável.