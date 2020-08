O número de casos confirmados de covid-19 em Portugal subiu de 55.912 para 56.274 e o número de óbitos passou de 1.805 para 1.807, de acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde desta quarta-feira.

Foram assim confirmadas mais 362 infeções (quase o dobro do registado na véspera) e dois óbitos, menos um do que no boletim de terça-feira.

Desde 15 de julho (375) que não se registavam tantas infeções num só dia.

A maioria dos casos continua a registar-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram diagnosticados 214 contágios, o que equivale a 59 por cento do total de casos. Foi também nesta região que se registaram as duas mortes. A região Norte totalizou 109 diagnósticos positivos.

Nas últimas 24 horas 163 pessoas foram dadas como curadas, o que eleva para 41.184 a contagem de recuperações no país.

Ao todo, o número de casos ativos em Portugal é agora de 13.283, mais 197 do que na véspera.

Quanto à distribuição dos casos em internamento, há agora menos 14 pacientes internados (311) e menos três em unidades de cuidados intensivos (38).

(artigo atualizado)