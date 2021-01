Portugal registou na terça-feira mais 10.556 casos de covid-19 e 156 mortes em consequência da doença, avançou a Direção-Geral da Saúde no mais recente boletim epidemiológico.

Desde o início da pandemia, Portugal já contabiliza mais de meio milhão de infeções (507.108) e 8.236 óbitos.

Há agora 116.328 casos ativos no país, mais 5.940 do que no dia anterior. Nas últimas 24 horas registaram-se 4.460 recuperações.

O dia mais negro em Portugal desde o início da pandemia, pouco antes da entrada em vigor de um novo confinamento geral, coincidiu também com um novo recorde de internamentos: são agora 4.240 doentes, mais 127 do que no anterior balanço da DGS. Desses, 596 (-3) estão em unidades de cuidados intensivos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a concentrar o maior número de casos (3.793) e mortes (67).