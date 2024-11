Está confirmado! Donald Trump será o 47.º presidente dos Estados Unidos da América.

O candidato do Partido Republicano já garantiu mais de 270 votos no colégio eleitoral e derrota Kamala Harris, candidata do Partido Democrata.

A confirmação surgiu após a garantia da vitória de Trump no estado do Winsconsin, que o fez chegar desde já aos 276 votos no colégio eleitoral.

Ao longo da madrugada desta quarta-feira, o ex-presidente foi conquistando vários dos estados-chave onde tinha perdido para Joe Biden em 2020, a par da Carolina do Norte, o único dos sete decisivos onde o ainda presidente democrata perdeu para Trump há quatro anos.

Às 11 horas da manhã em Portugal, Trump já garantiu 276 delegados, enquanto Kamala Harris arrecadou 223.

Trump será apenas o segundo presidente na história do país a ser reeleito para um segundo mandato não consecutivo, algo que não acontecia desde o século XIX.

Saiba mais em CNN Portugal.