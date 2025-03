Uma embarcação com dezenas de turistas a bordo afundou-se no Mar Vermelho, ao largo de Hurghada, no Egito, nesta quinta-feira.

Pelo menos seis pessoas morreram, confirmou a agência noticiosa Reuters junto de fonte do governo local, todas de nacionalidade estrangeira.

Há ainda nove feridos, quatro dos quais em estado grave, precisa ainda o canal de notícia britânico BBC. 29 pessoas foram resgatadas.

