Há 9 min
Autárquicas 2025: veja os resultados no seu concelho e na sua freguesia
Acompanhe todos os resultados dos 308 concelhos e das 3259 freguesias de Portugal
A contagem é feita voto a voto nestas eleições autárquicas 2025.
Acompanhe os resultados na sua freguesia e no seu conselho.
Através do site da CNN Portugal pode verificar ao minuto os resultados nos 308 concelhos e nas 3259 freguesias de Portugal.
- VEJA AQUI OS RESULTADOS NA SUA FREGUESIA E NO SEU CONCELHO
