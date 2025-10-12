A contagem é feita voto a voto nestas eleições autárquicas 2025. 

Acompanhe os resultados na sua freguesia e no seu conselho.

Através do site da CNN Portugal pode verificar ao minuto os resultados nos 308 concelhos e nas 3259 freguesias de Portugal.  

- VEJA AQUI OS RESULTADOS NA SUA FREGUESIA E NO SEU CONCELHO