Fechadas as urnas às 19h em Portugal continental e na Madeira e às 20h na região autónoma dos Açores, já são conhecidas as projeções dos vencedores das eleições autárquicas para as câmaras municipais das cidades de Lisboa e do Porto.

Segundo a sondagem realizada para a CNN Portugal, na capital, Carlos Moedas, da coligação PSD/IL/CDS está mais perto de ser reeleito, já que tem um intervalo de preferência entre 36 por centro a 42 por cento, à frente de Alexandra Leitão, da coligação PS/Livre/BE/PAN, com 33 por cento a 38 por cento.

Na cidade do Porto, a sondagem da CNN Portugal aponta também para um empate técnico, com ligeira vantagem para Pedro Duarte (34 por cento a 39 por cento), da coligação PSD/IL/CDS, à frente do candidato socialista Manuel Pizarro (32 por cento a 37 por cento).