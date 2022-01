Rui Rio assumiu a pesada derrota do PSD e admitiu abandonar a liderança do partido, já Francisco Rodrigues dos Santos confirmou o «mau resultado» depois do CDS não ter conseguido eleger nenhum deputado e demitiu-se mesmo.

Embora tenha dito anteriormente que não se iria demitir na noite eleitoral, quando questionado sobre o que é que o futuro lhe reserva, Rio chutou a responsabilidade para o partido, mas afirmou não ver condições para continuar.

«Se se confirmar que o PS tem uma maioria absoluta tem um horizonte de governação de 4 anos, e eu não estou a ver como é que posso ser útil neste enquadramento. O partido decidirá», referiu.

Já Francisco Rodrigues dos Santos disse que já entregou a demissão à Comissão Política, depois de confirmado que pela primeira vez na história na democracia o CDS não vai ter representação parlamentar.

«Estes resultados não deixam margem para dúvidas: deixei de ter condições para liderar o CDS. Apresentei a minha demissão», garantiu.