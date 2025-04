Por volta das 11h35 registou-se um apagão de eletricidade em Portugal.

Algarve, Lisboa, Porto ficaram sem luz, num apagão geral que também se estende a todo o país continental e, pelo menos, também a Espanha e a parte de França.

Madeira e Açores permanecem sem problemas.

As comunicações móveis também têm registado muita instabilidade, tal como os transportes públicos. O Metro de Lisboa foi encerrado.

Segundo a E-Redes e a Rede Elétrica de Espanha, na origem do apagão esteve um problema na rede elétrica europeia, com especial incidência no sistema peninsular, com avarias em linhas de muito alta tensão.

➡️ Activados planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del sector tras el cero ocurrido en el sistema peninsular.



➡️ Se están analizando las causas y se están dedicando todos los recursos para solventarlo.



Seguiremos informando. — Red Eléctrica (@RedElectricaREE) April 28, 2025

Através das redes sociais, a Polícia de Segurança Pública lançou um alerta relativo ao tráfego automóvel. «Perante o cenário de falta de eletricidade geral verificada em todo o país, os semáforos podem deixar de funcionar e a iluminação pública falhar. O trânsito torna-se um desafio maior», lê-se.

(em atualização)