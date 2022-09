O mês de outubro está aí à porta e com ele chegam fortes aumentos nas tarifas do gás. Haverá uma enorme subida de preço no mercado liberalizado, mas as tarifas também sobem no mercado regulado. Todos eles foram sendo anunciados ao longo dos meses de verão.

A 1 de junho, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) emitiu um comunicado no qual informava os consumidores que em outubro o aumento na tarifa de gás natural seria de 3,9%, quando comparada com o mês anterior. Um acréscimo que deverá permanecer até 30 de setembro de 2023.

SAIBA MAIS NA CNN PORTUGAL

O preço da eletricidade também vai sofrer alterações a partir do próximo sábado, mas só para aqueles que pertencem ao mercado regulado. Significa isto que a partir de sábado o preço do quilowatt-hora (kWh) passa de 0,1542€ + IVA para 0,1599€ + IVA.

As tarifas da energia já tinham sido atualizadas em abril e revistas em julho. Com a atualização, aplicada a partir de 1 de outubro, a variação tarifária média anual em baixa tensão normal, entre 2022 e 2021, passa a ser de 1,8% no mercado regulado do setor elétrico.