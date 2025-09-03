CARRIS garante que protocolos de manutenção foram todos respeitados
Empresa de transportes públicos da Grande Lisboa abriu um inquérito para apurar as causas do acidente
A CARRIS, empresa de transportes públicos da zona da Grande Lisboa que opera o Ascensor da Glória, garantiu que o acidente que causou a morte de 15 pessoas nesta quarta-feira não se deveu a falta de manutenção no aparelho.
«A CARRIS informa que foram realizados e respeitados todos os protocolos de manutenção, nomeadamente a manutenção geral, que ocorre a cada quatro anos e que ocorreu em 2022, a reparação intercalar, que é concretizada de dois em dois anos, tendo, neste caso, a última sido realizada em 2024, e têm sido escrupulosamente cumpridos os programas de manutenção mensal, semanal e a inspeção diária», esclareceu a empresa num curto comunicado.
Na mesma nota, a CARRIS lamentou a existência de vítimas e informou que abriu de imediato um inquérito em conjunto com as autoridades para apurar as causas do acidente.