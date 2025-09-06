O primeiro relatório do Gabinete de Prevenção de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) confirmou que o cabo que unia as duas cabinas do elevador da Glória cedeu.

Segundo a conclusão inicial, essa rotura aconteceu dentro do «trambolho superior da cabina número 1». A que estava na parte de cima do percurso e que acabou por descarrilar e provocar 16 mortes e 23 feridos.

«O restante cabo, o volante de inversão e as polias onde este desenvolve o seu trajeto encontravam-se lubrificadas e sem anomalias aparentes. O cabo no trambolho superior da cabina n.º 2 encontrava-se também sem anomalias aparentes», lê-se no documento.

Ainda segundo o GPIAAF, a zona onde o cabo se separou não é passível de visualização sem desmontagem. Significa isto que a inspeção visual realizada na manhã do dia do acidente não poderia ter identificado a falha.

«O freio pneumático e também o freio manual foram rapidamente aplicados pelo guarda-freio da cabina n.º 1, mas que na configuração existente os freios não têm a capacidade suficiente para imobilizar as cabinas em movimento sem estas terem as suas massas em vazio mutuamente equilibradas através do cabo de ligação», nota ainda o relatório, no qual é referido que o sistema não era redundante à falha da ligação que cedeu.

A cabina na qual seguiam cerca de 40 pessoas acabou por ficar completamente destruída, consequência, estima o relatório, de um embate a uma velocidade na ordem, dos 60 quilómetros hora e de uma queda livre de 160 metros.

O relatório menciona ainda a distância da cabina n.º 2, que estava na parte de baixo da rua e que recuou no momento da rotura do cabo. «A cabina n.º 2 recua bruscamente, sendo o seu movimento sustido cerca de 10 metros depois pela sua saída parcial além do final da via-férrea e enterramento do trambolho do lado inferior no final da vala do cabo.»

