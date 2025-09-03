Elevador da Glória descarrila e provoca pelo menos três mortos
Acidente deixou ainda cerca de duas dezenas de pessoas feridas, três delas em estado grave
Acidente deixou ainda cerca de duas dezenas de pessoas feridas, três delas em estado grave
O Elevador da Glória descarrilou, esta quarta-feira, e provocou três mortos e dezenas de feridos.
Além disso, fonte do INEM explicou ainda que três dos feridos se encontram em estado grave e tiveram de ser transportados para o Hospital de São José.
Tudo aconteceu junto à Avenida da Liberdade e para o local foram chamados o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e a Polícia de Segurança Pública (PSP), tal como pode ler na CNN Portugal. Recorde-se que o Elevador da Glória liga os Restauradores ao Príncipe Real e tem capacidade para transportar 43 pessoas.
O acidente deixou algumas pessoas encarceradas, tal como confirmou a diretora da Proteção Civil, Margarida Castro Martins. Além disso, estão 56 operacionais no local, apoiados por 19 meios terrestres.