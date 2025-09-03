O Elevador da Glória descarrilou, esta quarta-feira, e provocou três mortos e dezenas de feridos.

Além disso, fonte do INEM explicou ainda que três dos feridos se encontram em estado grave e tiveram de ser transportados para o Hospital de São José.

Tudo aconteceu junto à Avenida da Liberdade e para o local foram chamados o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e a Polícia de Segurança Pública (PSP), tal como pode ler na CNN Portugal. Recorde-se que o Elevador da Glória liga os Restauradores ao Príncipe Real e tem capacidade para transportar 43 pessoas.

O acidente deixou algumas pessoas encarceradas, tal como confirmou a diretora da Proteção Civil, Margarida Castro Martins. Além disso, estão 56 operacionais no local, apoiados por 19 meios terrestres.