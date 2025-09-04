O último balanço da Proteção Civil decorrente do descarrilamento do elevador da Glória, que ocorreu esta quarta-feira em Lisboa, dá conta de 17 vítimas mortais.

Ao final da noite de quarta-feira, tinham sido reportadas 15 vítimas mortais, sendo que esse número aumentou esta manhã com a informação de mais duas mortes, face ao noticiado anteriormente.

Entre as vítimas do acidente assistidas no hospital, há quatro portugueses, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um italiano, um francês, um suíço e um marroquino, faltando apurar a nacionalidade das restantes vítimas mortais.

Ao final da tarde da passada quarta-feira, o elevador descia de São Pedro de Alcântara para os Restauradores quando descarrilou e acabou por embater num prédio. O acidente poderá ter sido causado por um cabo subterrâneo que se partiu.