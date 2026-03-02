Espanha recusou a utilização de bases militares pelos Estados Unidos no ataque ao Irão e os norte-americanos já movimentam os aviões para outros países europeus.

A informação foi avançada pelo Governo de Madrid, sendo que não foi prestado qualquer tipo de «assistência» nas bases que existem em Rota e Morón. Além disso, a ministra da Defesa, Margarita Robles, refere que o acordo com os Estados Unidos para a utilização das mesmas tem de funcionar «dentro do quadro da legalidade internacional», pelo que considera que os norte-americanos e Israel estão a atuar «sem o apoio de uma resolução internacional».

«Apostamos claramente pelas soluções diplomáticas. O povo iraniano tem o direito a libertar-se, mas a violência, os conflitos, as mortes, nunca vão ser a solução de nenhum problema. Nas bases que há em Morón e em Rota não se prestou nenhum tipo de assistência, absolutamente nenhuma, a esta atuação, a estes ataques», afirma.

«Os aviões saíram porque a partir daqui não iam ter qualquer atuação. São aviões americanos e as forças armadas americanas decidem o que fazer com eles», acrescenta a ministra da Defesa.

Recorde-se que os Estados Unidos e Israel lançaram, no último sábado, um ataque militar contra o Irão, perante um balanço de 550 vítimas mortais no país. Além disso, o Irão confirmou a morte do aiatola Ali Khamenei.