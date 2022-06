Quarenta e seis pessoas foram encontradas mortas na segunda-feira dentro de um reboque de um camião na zona sudoeste de San Antonio, Texas, nos Estados Unidos.

A polícia encontrou um camião numa estrada remota, perto da base aérea de Lackland, e ainda conseguiu resgatar sobreviventes: outras 16 pessoas, 12 adultos e quatro crianças estão a receber assistência médica devido ao calor, exaustão e desidratação, disse o chefe da corporação dos bombeiros que acorreu ao local, onde não havia água nem ar condicionado a funcionar.

De acordo com a polícia, as pessoas que seguiam no atrelado terão chegado aos Estados Unidos através de uma rede de contrabando de migrantes. Pelo menos três pessoas foram colocadas sob custódia policial enquanto decorrem investigação.

