Donald Trump anunciou, este domingo, que chegou a acordo de paz com o Irão e que o Estreito de Ormuz será reaberto de imediato, uma vez que o bloqueio naval norte americano será levantado.

O anúncio foi feito através de uma publicação na rede social Truth Social, onde o presidente norte-americano autoriza «a abertura sem portagens do Estreito de Ormuz».

«O acordo com a República Islâmica do Irão está agora concluído. Parabéns a todos! Autorizo plenamente a abertura sem portagens do Estreito de Ormuz e, simultaneamente, autorizo o levantamento imediato do bloqueio naval dos Estados Unidos. Navios do mundo, liguem os motores. Que o petróleo volte a fluir», pode ler-se.

A declaração de Donald Trump surge depois do primeiro-ministro paquistânes, Shehbaz Sharif, ter afirmado que o acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irão já tinha sido alcançado. Sharif acrescenta, ainda, que os dois países concordaram no «fim imediato das operações militares, incluindo no Líbano».

A cerimónia oficial de assinatura do acordo deverá ocorrer no dia 19 de junho, na Suíça.

No entanto, recorde-se, no sábado os responsáveis iranianos afastaram a possibilidade de uma assinatura imediata, apesar de terem admitido que o acordo poderá ser formalizado nos próximos dias.