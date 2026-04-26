Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, foi retirado de emergência do jantar dos correspondentes, em Washington, após serem ouvidos disparos no hotel onde decorria o evento, na última madrugada.

Além de Trump, também a primeira-dama Melania foi retirada, assim como várias figuras de topo da administração norte-americana, entre as quais o vice-presidente JD Vance, o secretário da Defesa Pete Hegseth e o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson. Entre responsáveis políticos de ambos os partidos e jornalistas, estavam no evento cerca de duas mil pessoas.

Agentes dos Serviços Secretos entraram de imediato na sala principal, dirigiram-se ao palco onde estava Trump e encaminharam o presidente norte-americano para um espaço reservado. Vários participantes ficaram em pânico e procuraram abrigo debaixo das mesas.

O suspeito é Cole Thomas Allen, de 31 anos, natural de Torrance, no estado da Califórnia. Este homem trabalhava como professor num centro de explicações em Los Angeles e terá furado a barreira de segurança, mas foi neutralizado segundos depois, ainda fora da sala principal.

Durante a troca de tiros, um agente dos Serviços Secretos ficou ferido, sem risco de vida.

As autoridades continuam a investigar as motivações do ataque, mas afirmam que o suspeito terá atuado sozinho.

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«Esta não é a primeira vez nos últimos anos que a nossa República é atacada por um potencial assassino que procurava matar», disse Trump, numa conferência de imprensa realizada na Casa Branca. O presidente norte-americano descreveu o atirador como «um louco» e «uma pessoa com problemas graves», garantindo que agiu sozinho e chamando-lhe «lobo solitário».

Trump assegurou ainda que o atirador «estava muito longe» do salão onde estava a decorrer o jantar. «Não havia a mínima hipótese de ele entrar no salão. O salão estava isolado.»