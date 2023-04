A taxa Euribor subiu esta segunda-feira a três, seis e a 12 meses face a sexta-feira, no caso dos dois prazos mais curtos para novos máximos desde novembro de 2008.

A Euribor a três meses, que entrou em terreno positivo a 14 de julho de 2022 pela primeira vez desde abril de 2015, subiu esta segunda-feira para 3,288 por cento, mais 0,027 pontos, um novo máximo em quase 15 anos.

Já a Euribor a seis meses, que entrou em terreno positivo a 6 de junho último, subiu agora para 3,627 por cento, mais 0,036 pontos e também um novo máximo desde o penúltimo mês de 2008.

Quanto à taxa Euribor a 12 meses, atualmente a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou para 3,865 por cento, mais 0,011 pontos e contra o máximo desde novembro de 2008, de 3,978 por cento, verificado a 9 de março.

Segundo o Banco de Portugal, a Euribor a 12 meses (em terreno positivo desde 21 de abril de 2022) já representa 43 por cento dos empréstimos existentes para habitação própria permanente com taxa variável. Já a Euribor a seis meses representa 32 por cento.

As Euribor começaram a subir mais significativamente desde 4 de fevereiro de 2022, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter admitido que poderia subir as taxas de juro diretoras este ano devido ao aumento da inflação na zona euro. A tendência foi reforçada com o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, com a invasão russa a território ucraniano a 24 de fevereiro do ano passado.

