Já é conhecida a chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Ela é composta pelos números 7 – 15 – 18 – 19 – 24 – 32 e pelo Número de Sonho 2.

O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês, pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.