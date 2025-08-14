A chave vencedora do EuroDreams desta quarta-feira, 14 de agosto, é composta pelos números 14 - 15 - 21 - 22 - 32 - 38 e pelo Número de Sonho 1.

O primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.