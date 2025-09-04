MF Mundo
Há 8 min
EuroDreams: a chave vencedora do sorteio desta quinta-feira
Primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos
A chave vencedora do EuroDreams desta quarta-feira, 4 de setembro, é composta pelos números 10 - 14 - 21 - 22 - 37 - 40 e pelo Número de Sonho 4.
O primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
