A chave vencedora do EuroDreams desta quarta-feira, 4 de setembro, é composta pelos números 10 - 14 - 21 - 22 - 37 - 40 e pelo Número de Sonho 4.

O primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.