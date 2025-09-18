A chave vencedora do EuroDreams desta quinta-feira, 28 de agosto, é composta pelos números 11 - 17 - 26 - 32 - 36 - 37 e pelo Número de Sonho 1.

O primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.