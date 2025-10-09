A chave vencedora do EuroDreams desta quinta-feira, 21 de agosto, é composta pelos números 1 – 3 – 4 – 8 – 20 – 30 e pelo Número de Sonho 3.

O primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.