A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 15 de janeiro, é composta pelos números 1 - 5 - 9 - 10 - 30 - 35 e pelo Número de Sonho 2.

O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.