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Há 35 min
EuroDreams: a chave vencedora do sorteio desta quinta-feira
Primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos
DIM
Primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos
DIM
A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 9 de abril, é composta pelos números 3 - 7 - 8 - 19 - 24 - 29 e pelo Número de Sonho 5.
O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
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