A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 4 de junho, é composta pelos números 1 - 9 - 17 - 22 - 37 - 39 e pelo Número de Sonho 3.

O primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.