A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 18 de junho, é composta pelos números 2 - 19 - 23 - 27 - 28 - 30 e pelo Número de Sonho 3.

O primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.