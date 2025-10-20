A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 20 de outubro, é composta pelos números 8 – 11 – 21 – 25 – 32 – 33 e pelo Número de Sonho 1.

O primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.