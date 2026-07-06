A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 6 de julho, é composta pelos números 4 - 5 - 7 - 12 - 29 - 37 e pelo Número de Sonho 2.

O primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.