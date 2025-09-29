A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 29 de setembro, é composta pelos números 9, 10, 25, 33, 35, 40 e pelo número de sonho 2.

O primeiro prémio é de 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.