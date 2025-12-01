MF Mundo
Ontem às 20:06
EuroDreams: conheça a chave do sorteio desta segunda-feira
Primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos
A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 2 de dezembro, é composta pelos números 12 - 15 - 19 - 23 - 33 - 38 e pelo Número de Sonho 3.
O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
