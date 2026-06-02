A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 2 de junho de 2026, é composta pelos números 6 – 9 – 17 – 18 – 42 e pelas estrelas 7 e 9.

Em jogo está um jackpot de 141 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.