A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 9 de junho de 2026, é composta pelos números 2 – 7 – 23 – 44 – 46 e pelas estrelas 3 e 5.

Em jogo está um jackpot de 174 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.