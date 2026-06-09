MF Mundo
Há 1h e 14min
Euromilhões: a chave do jackpot desta terça-feira
Primeiro prémio de 174 milhões de euros
DIM
Primeiro prémio de 174 milhões de euros
DIM
A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 9 de junho de 2026, é composta pelos números 2 – 7 – 23 – 44 – 46 e pelas estrelas 3 e 5.
Em jogo está um jackpot de 174 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
RELACIONADOS
Euromilhões: esta chave vale 159 milhões de euros
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS