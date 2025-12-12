A chave do Euromilhões desta sexta-feira, 12 de dezembro, é composta pelos números 7, 25, 30, 37 e 41, com as estrelas 5 e 11.

Em jogo está um primeiro prémio de 17 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.