Euromilhões: a chave do sorteio desta sexta-feira
Em jogo está um primeiro prémio de 29 milhões de euros.
A chave do Euromilhões desta sexta-feira, 19 de dezembro, é composta pelos números 17, 21, 39, 43 e 44, com as estrelas 1 e 11.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
