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Há 1h e 6min
Euromilhões: a chave do sorteio desta terça-feira
Jackpot vale 71 milhões de euros
Jackpot vale 71 milhões de euros
A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 31 de março, é composta pelos números 5- 8 - 10 - 33 - 38 e as estrelas 2 e 7.
Em jogo está um jackpot de 71 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
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