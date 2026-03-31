A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 31 de março, é composta pelos números 5- 8 - 10 - 33 - 38 e as estrelas 2 e 7.

Em jogo está um jackpot de 71 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.