A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 28 de abril de 2026, é composta pelos números 26 - 29 - 41 - 46 - 47 e pelas estrelas 8 e 9.

Em jogo está um jackpot de 26 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.