A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 27 de fevereiro, é composta pelos números 14 - 24 - 27 - 39 - 42 e pelas estrelas 6 e 10.

Em jogo está um jackpot de 159 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.