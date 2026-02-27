MF Mundo
Euromilhões: a chave que vale 159 milhões de euros
Os números e as estrelas do sorteio desta sexta-feira
A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 27 de fevereiro, é composta pelos números 14 - 24 - 27 - 39 - 42 e pelas estrelas 6 e 10.
Em jogo está um jackpot de 159 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
