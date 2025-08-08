A chave do Euromilhões desta sexta-feira, 8 de agosto, é composta pelos números 2 - 12 - 19 - 34 - 44 e pelas estrelas 6 e 10.

O jackpot está cifrado em 198 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.