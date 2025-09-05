A chave do Euromilhões desta sexta-feira, 5 de setembro, é composta pelos números 27 - 30 - 31 - 41 - 43 e pelas estrelas 5 e 8.

O jackpot está cifrado em 64 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.