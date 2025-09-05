MF Mundo
Há 1h e 14min
Euromilhões: a chave vencedora do sorteio desta sexta-feira
Jackpot está cifrado em 64 milhões de euros
Jackpot está cifrado em 64 milhões de euros
A chave do Euromilhões desta sexta-feira, 5 de setembro, é composta pelos números 27 - 30 - 31 - 41 - 43 e pelas estrelas 5 e 8.
O jackpot está cifrado em 64 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS
VÍDEOS MAIS VISTOS