A chave do Euromilhões desta sexta-feira, 17 de outubro, é composta pelos números 5 - 8 - 14 - 16 - 18 e pelas estrelas 3 e 10.

O jackpot está cifrado em 28 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.