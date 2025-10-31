MF Mundo
Euromilhões: a chave vencedora do sorteio desta sexta-feira
Jackpot está cifrado em 75 milhões de euros
A chave do Euromilhões desta sexta-feira, 31 de outubro, é composta pelos números 5 - 14 - 38 - 43 - 45 e pelas estrelas 7 e 11.
O jackpot está cifrado em 75 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
