A chave do Euromilhões desta sexta-feira, 31 de outubro, é composta pelos números 5 - 14 - 38 - 43 - 45 e pelas estrelas 7 e 11.

O jackpot está cifrado em 75 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.