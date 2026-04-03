A chave do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 3 de abril, é composta pelos números 8 - 27 - 29 - 46 - 49 e pelas estrelas 2 e 10.

Em jogo está um jackpot de 83 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.