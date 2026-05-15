A chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira, 15 de maio, é composta pelos números 3 - 10 - 38 - 41 - 43 e pelas estrelas 2 e 9.

Em jogo está um jackpot de 83 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.