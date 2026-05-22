A chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira, 15 de maio, é composta pelos números 6 - 22 - 26 - 31 - 37 e pelas estrelas 5 e 8.

Em jogo está um jackpot de 115 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.