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Há 22 min
Euromilhões: a chave vencedora do sorteio desta sexta-feira
Em jogo estão 80 milhões de euros
Em jogo estão 80 milhões de euros
A chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira, 3 de julho, é composta pelos números 2 - 12 -17 - 25 - 39 e pelas estrelas 1 e 2.
Em jogo está um jackpot de 80 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
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