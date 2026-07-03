A chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira, 3 de julho, é composta pelos números 2 - 12 -17 - 25 - 39 e pelas estrelas 1 e 2.

Em jogo está um jackpot de 80 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.