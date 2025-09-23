A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 23 de setembro, é composta pelos números 11 - 13 - 24 - 29 - 33 e pelas estrelas 2 e 5.

Em jogo está um primeiro prémio de 64 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.